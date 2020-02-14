В электричке Москва-Тверь трое мужчин изнасиловали пассажирку

14.02.2020, 15:58, Новости дня

В электропоезде Москва-Тверь трое мужчин избили и изнасиловали 32-летнюю женщину, обстоятельства произошедшего выясняет полиция.

Днем 13 февраля в одну из больниц в Москве поступила женщина с характерными травмами. По словам пациентки, 12 февраля, кода она ехала в электричке в Тверь, к ней подошли трое мужчин. Затем злоумышленники избили и изнасиловали ее. Женщина, как она сама утверждает, потеряла сознание, передает «Рен ТВ».

Она очнулась лишь на следующий день в поезде в Москве и попросила проходивших мимо мужчин помочь ей.

По некоторым данным, женщина была сильно пьяна, заявление в полицию пострадавшая писать не стала.

Ранее в Москве двое мужчин изнасиловали работницу автомойки.



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