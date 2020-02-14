Мишустин: Лекарства для онкобольных детей должны быть доступны

14.02.2020, 15:57, Новости дня

Необходимые онкобольным детям лекарства должны быть доступны для пациентов, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Это очень серьезный диагноз, который, конечно, воспринимается как трагедия в семье, особенно когда это ребенок. Но методы профилактики, диагностики совершенствуются, появляются достаточно активно новые препараты и высокотехнологичная помощь по этому направлению. Очень важно, чтобы детки, которые болеют, могли всем этим воспользоваться, и диагноз остался бы в прошлом», — сказал Мишустин.

Он поручил профильным министерствам до 12 марта «представить предложения о возможности отмены ограничений в отношении отдельных лекарственных препаратов, используемых при социально-значимых заболеваниях».

15 февраля российские онкологи обратились к Минздраву с просьбой наладить закупку импортных лекарств для больных раком детей.

Обращение подписали 142 человека. В нем врачи просят Минздрав законодательно обеспечить бесперебойную поставку необходимых оригинальных препаратов для онкобольных детей. Закупать лекарства предлагается по торговым наименованиям и запретить заменять их дженериками, которых не хватает и которые имеют тяжелые побочные эффекты.



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