Суд назвал «надуманными» заявления о пытках осужденных по делу «Сети»

14.02.2020, 15:57, Новости дня

Приволжский окружной военный суд назвал «надуманными» заявления осужденных по делу «Сети» о пытках. Об этом говорится в мотивировочной части решения суда, фрагмент которого опубликовала в Facebook адвокат Оксана Маркеева.

«Суд приходит к выводу о том, что заявления подсудимых о применении к ним недозволенных методов ведения следствия являются надуманными, данными в соответствии с избранной защитой позицией» — говорится в документе.

По мнению суда, заявления о противоправных действиях в отношении фигурантов дела — «намеренное введение в заблуждение общественности» для «придания уголовному делу значительного общественного резонанса».

10 февраля Пензенский суд вынес приговоры обвиняемым по делу «террористического сообщества «Сеть»». Дмитрий Пчелинцев был приговорен к 18 годам колонии строго режима, Илья Шакурский — к 16 годам колонии, Андрея Чернова приговорили к 14 годам колонии, Максим Иванкин получил 13 лет колонии. Михаил Кульков, Василий Куксов и Арман Сангынбаев приговорены к 10, 9 и 6 годам тюрьмы соответственно.

Дело расследовала ФСБ. Фигуранты неоднократно сообщали о пытках током, избиениях и давлении со стороны силовиков.



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