Арашукова и Абызова посадили в одну камеру в СИЗО

14.02.2020, 15:57, Новости дня

Бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова посадили в одну камеру в СИЗО «Лефортово». Как передает «Интерфакс», об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.

«Во время посещения СИЗО говорили с Арашуковым. Его раньше часто перемещали из камеры в камеру, что ему не нравилось. Но недавно его поместили в камеру с Михаилом Абызовым», — сказала Литвинович.

По ее словам, Арашуков «очень доволен и просит больше его не перемещать». Также Арашуков пожаловался членам ОНК на следователя, который уже год не позволяет ему позвонить родственникам, жене и детям.

Арашуков был задержан в январе 2019 года после того, как Совет Федерации одобрил снятие с него неприкосновенности. Ему предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийств по предварительному сговору из корыстных побуждений и давлении на свидетеля.

Абызов был задержан и арестован в марте 2019 года. Его обвиняют в организации преступного сообщества, особо крупном мошенничестве, незаконной предпринимательской деятельности и легализации преступных доходов.



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