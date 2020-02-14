В День святого Валентина украинские ЗАГСы будут работать до 24:00

14.02.2020, 15:54, Новости дня

В День влюбленных, 14 февраля, работа 65 ЗАГСов по всей Украине продлена до 24-00, сообщается на сайте Министерства юстиции.

Как сообщает Министерсто юстиции на своей странице в Facebook, 14 февраля в Украине по предварительным заявкам будет зарегистрировано 2000 браков. Желающие подать заявку на регистрацию брака именно в День святого Валентина, могут сделать это до полуночи.

Сьогодні розпочали день зі свята!Очікуємо, що близько 2000 тисяч пар поєднає долі на Валентинів день. Наші працівники… Posted by Міністерство юстиції України on Reede, 14. veebruar 2020

Впервые акция от Минюста «Любовь вне времени» была проведена в 2018 году. В рамках акции последняя заявка на регистрацию брака была принята в 23:22.

В 2019 году в этот день свидетельства о реагистрации брака получили 2,5 тыс. пар.