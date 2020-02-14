Российские военные опровергли заявления Турции об уничтожении сирийских солдат

14.02.2020, 15:51, Новости дня

Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии опроверг сообщения Турции о потерях сирийской армии в Идлибе.

«Министерство обороны Турции продолжает распространять заявления о якобы потерях Сирийской Арабской Армии, понесенных в результате ударов подразделений турецких войск, действующих в Идлибской зоне деэскалации», – сообщили в ЦПВС, передает РИА «Новости».

Там отметили, что турецкая сторона за текущие сутки объявила об уничтожении 63 сирийских военнослужащих.

«Подобные заявления об «обстрелах» сирийских правительственных войск подразделениями вооруженных сил Турции и, тем более, о гибели в результате них сирийских военнослужащих не соответствуют действительности», – заключили в ЦПВС.

Ранее в пятницу турецкое минобороны заявило о нейтрализации 63 военных Сирии.

В среду армия Сирии освободила важнейшую транспортную артерию М-5, связывающую крупнейший на севере город Алеппо с Хамой, Хомсом и Дамаском. После этого Турция перебросила в сирийский Идлиб спецназ. Тогда же Анкара объявила об отправке войск в Идлиб для «контроля над регионом».



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