Наука: Изменения химических меток в геноме вейперов связаны с развитием рака

14.02.2020, 15:35, Разное

Исследование генома вейперов и курильщиков показало, что и у тех, и у других наблюдаются эпигенетические мутации, которые могут приводить к развитию раковых заболеваний.

Исследователи из Медицинской школы Кека в Университете Южной Калифорнии обнаружили, что у тех, кто практикует курение электронных сигарет, происходят эпигенетические изменения, схожие с теми, которые наблюдаются в организме любителей классических сигарет. Статья об этом опубликована в журнале Epigenetics.

Эпигенетические изменения не затрагивают первичную структуру генетического кода, но влияют на экспрессию генов и фенотип организма. Эти изменения подразумевают появление или исчезновение молекулярных меток: например, метилирование ДНК или деацетилирование гистонов (белков, на которые накручивается нить нуклеиновой кислоты). Кроме всего прочего, эпигенетические мутации могут провоцировать возникновение определенных типов рака.

В новом исследовании ученые рассматривали изменения эпигенома у вейперов. Для этого они изучили три группы испытуемых: тех, кто курил только электронные сигареты, тех, кто вейпил и курил обычные сигареты, и людей без вредных привычек. У всех участников исследования взяли образцы крови для анализа уровня двух типов эпигенетических меток ДНК: метильных групп в генетических последовательностях LINE-1 и гидроксиметильных радикалов по всему геному в целом.

Из 45 человек, принимавших участие в экспериментах, у тех, кто «баловался» сигаретами (как электронными, так и обычными), наблюдалось значительное снижение уровней обеих химических меток по сравнению с контрольной группой. «Это не значит, что у таких людей разовьется рак, — говорит один из авторов работы Ахмад Бессаратиния. — Но мы видим, что изменения в химических метках, которые есть в опухолях раковых больных, также обнаруживаются у людей, которые вейпят или курят — предположительно, из-за воздействия вызывающих рак химических канцерогенов, присутствующих в сигаретном дыме и — на более низких уровнях — в пару электронных сигарет».

Годом ранее Бессаратиния с коллегами провел другое исследование, связанное с изменениями экспрессии генов курильщиков. Тогда изучение клеток эпителия ротовой полости показало, что у тех, кто курит сигареты и вейпы, наблюдается аномально высокий уровень экспрессии некоторых генов, связанных с раком. «Наше новое исследование добавляет важный элемент к этому пазлу, демонстрируя, что эпигенетические механизмы, в частности изменения в химических метках, <…> могут способствовать аномальной экспрессии генов как у вейперов, так и у курильщиков», — говорит он.

Следующим шагом ученых станет полномасштабное исследование генома и идентификация всех генов, которые затрагивают изученные в последней работе эпигенетические мутации. «Учитывая установленную роль, которую многие гены играют в болезнях человека, эта работа должна предоставить бесценную информацию, которая может оказать влияние на политику в области общественного здравоохранения», — подытоживает Бессаратиния.