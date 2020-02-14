Думаю, «Схемы» выдали не всю информацию по Оману. Подача ОП в суд на «Схемы» похожа на заглатывание наживки. И потом будет пруф

14.02.2020, 15:42, Новости дня

Если рассуждать логически, то слить контакт Зеленского и Патрушева (или вероятнее, Патрушева и Ермака) в Омане могли только американцы.

Помпео, как мы знаем, был полностью в курсе визита Зеленского в Оман и даже звонил ему узнать, что он там делает. И опять же, источники «Схем» – часто штатовские. Так что я бы говорил о том, что «Схемы» выдали еще не всю информацию по Оману.

Это похоже на операцию по заглатыванию наживки. Подача ОП в суд на «Схемы» похоже именно на это. И потом будет пруф.

Источник: Taras Berezovets / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора