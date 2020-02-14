Свитолина вылетела из теннисного турнира в Таиланде от 84-й ракетки мира

14.02.2020, 15:42, Новости дня

Первая ракетка Украины Элина Свитолина выбыла из теннисного турнира, который проходит в таиландском городе Хуахин, на стадии четвертьфинала, пишет официальный сайт Женской теннисной ассоциации.

В четвертьфинале украинка проиграла представительнице Японии Нао Хибино со счетом 6:4, 6:2. Игра длилась один час и 17 минут.

Это была вторая встреча Свитолиной и Хибинона турнирах Женской теннисной ассоциации. В 2018 году украинка победила Японку со счетом 6:0, 6:3.

Свитолина занимает четвертое место в рейтинге WTA, а Хибино является 84-й ракеткой мира.

После вылета Свитолиной, на турнире в Хуахине больше не осталось участниц из Украины.