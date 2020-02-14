Крымские порты заявили о сокращении сотрудников из-за санкций и Керченского моста

14.02.2020, 15:37, Новости дня

Часть сотрудников ГУП «Крымские морские порты» (КМП) будет уволена из-за финансового кризиса на предприятии, вызванного запуском движения по Крымскому мосту и западными санкциями, заявили в Минтрансе Крыма.

«Оптимизация штатной численности ГУП является путем выхода из кризисной ситуации и позволит обеспечить безубыточность работы предприятия без постоянного субсидирования из бюджета республики Крым», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Эти меры, по мнению регионального Минтранса, помогут избежать банкротства и ликвидации КМП, а также обеспечат безубыточность работы предприятия без постоянного субсидирования из бюджета.

«В связи с введенными Евросоюзом санкциями по отношению к республике Крым, а также вводом в эксплуатацию транспортного перехода через Керченский пролив и, как следствие, переориентацией пути следования пассажирского и грузового транспорта на альтернативный маршрут движения ГУП РК «Крымские морские порты» находится в тяжелом финансовом положении. Доходная часть предприятия значительно снизилась», – уточняется в сообщении.

Ведомство уверяет, что сокращение работников предприятия не нарушает требований Трудового кодекса России.

ГУП «Крымские морские порты» было создано в 2014 году, в него входят: «Керченский торговый порт», «Керченский рыбный порт», «Феодосийский торговый порт», «Ялтинский торговый порт», «Евпаторийский торговый порт», «Керченская паромная переправа», «Госгидрография».

Напомним, 23 декабря 2019 года Владимир Путин открыл движение поездов по Крымскому мосту.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, какое значение имеет начало железнодорожного движения по Крымскому мосту для жителей Крыма и остальных россиян.