Гаджеты: HUAWEI MediaPad M6 без сервисов Google появился в продаже в России

14.02.2020, 15:25, Новости дня


Компания HUAWEI объявляет об открытии продаж планшета HUAWEI MediaPad M6 в официальном интернет-магазине, фирменных магазинах бренда и магазинах-партнерах компании. Ранее планшет можно было приобрести только по лимитированному предзаказу в официальном интернет-магазине, предварительно зарегистрировавшись на сайте. Теперь устройства станут доступны всем пользователям, начиная с 14 февраля 2020 года.

Планшет HUAWEI MediaPad M6 с диагональю экрана 10,8 дюйма построен на базе 7-нм процессора Kirin 980, имеющего 3-ядерную структуру, включающую 2 суперядра, 2 больших ядра и 4 малых ядра для эффективной обработки задач различной сложности. 10-ядерный графический процессор G76 с двойным нейронным модулем гарантирует высокие показатели воспроизведения игровой графики.

HUAWEI MediaPad M6 оснащен четырёхканальной акустической системой, созданной при поддержке экспертов из Harman Kardon.

Мощная батарея ёмкостью 7500 мА×ч в сочетании с технологией энергосбережения обеспечивают до 11 часов воспроизведения HD видео, а технология быстрой зарядки мощностью 18 Вт позволяет пополнять заряд даже во время коротких перерывов.

Устройство будет поставляться с собственными мобильными сервисами HUAWEI (HMS), среди которых магазин приложений HUAWEI AppGallery, HUAWEI Браузер, HUAWEI Видео и другие.

HUAWEI MediaPad M6 в России будет представлен в титановом сером цвете. Стоимость устройства составит 24990 рублей.



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