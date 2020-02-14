Гаджеты: Motorola RAZR невозможно отремонтировать. Разбираем на части

14.02.2020, 15:35, Новости дня


Смартфон Motorola RAZR еще не был официально выведен ранок, но уже получил порцию критики от энтузиастов, успевших протестировать смартфон раскладушку. Практически сразу после испытаний на прочность JerryRigEverything и на реальное количество циклов открывания-закрывания от журналистов CNET, смартфон был исследован экспертами iFixit, разобравшими устройство и оценившими его пригодность к ремонту.

В первую очередь эксперты iFixit указали на положительные стороны Motorola RAZR. Это оригинальная сборка, инновационные инженерные решения и применение стандартного крепежа T3 Torx.

Отрицательных моментов при разборке было выявлено гораздо больше. Инженеров iFixit удивило огромное количество клея использованного в аппарате, что не позволит провести оперативный и простой ремонт с заменой деталей.

Разъем для зарядки припаян непосредственно к главной плате, а чтобы осуществить замену двух аккумуляторных батарей, придется полностью разобрать весь смартфон.

Замена экрана должна осуществляться с ювелирной точностью, дабы не нарушить множество прикрепленных кабелей.

Не решена и проблема герметизации шарнирного соединения и в технологический зазор будет поступать пыль и влага, что отрицательно скажется на мониторе и самом шарнире.

Эксперты iFixit оценили ремонтопригодность Motorola RAZR в 1 балл по 10-ти балльной шкале. Таким образом восстановить работоспособность смартфона в случае поломки практически невозможно.



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