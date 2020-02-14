Екатерина Александрова без борьбы вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге

14.02.2020, 15:31, Новости дня

Первая ракетка РФ Екатерина Александрова стала полуфиналисткой проходящего в Санкт-Петербурге турнире ВТА с призовым фондом 848 тысяч долларов. Александрова прошла в следующий круг из-за снятия чешки Петры Квитовой.

Матч между Александровой и Квитовой был запланирован на пятницу. Но чешка отказалась от борьбы по причине плохого самочувствия. Таким образом, Екатерина вышла в полуфинал, который состоится в субботу.

Соперница Екатерины определится в матче между Анастасие Потаповой и голландкой Кики Бертенс, который начнется в 18.30. Бертенс является победителем прошлогоднего турнира.



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