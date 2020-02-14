Гетманцев: Курс гривны должен стоять на одном уровне и чуть-чуть укрепляться

14.02.2020, 15:31, Новости дня

В укреплении гривны нет ничего плохого. Такое мнение в интервью изданию «ГОРДОН» выразил нардеп от «Слуги народа» глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Это говорит о нормальном платежном балансе и макроэкономической стабильности в стране. Это хороший показатель для инвесторов. Во-вторых, экономика растет. У нас 4% прироста экономики было в первом полугодии, это потом мы замедлились. Но плохо, что гривна укрепляется слишком резко и не вследствие роста экономики, а потому, что политика НБУ… скажем так… не является взвешенной», – сказал он.

По словам Гетьманцева, если не произойдет никаких финансовых кризисов, то курс гривны «должен стоять на одном уровне и чуть-чуть укрепляться».

«Но в финансах не бывает ничего однозначного. С одной стороны, укрепление курса хорошо, с другой – наоборот, плохо. Ослабление курса хорошо для экспортеров и бюджета, но раскачивает инфляцию, а это плохо для доходов населения. Сохранение курса сейчас не зависит ни от вас, ни от меня, ни от Нацбанка, ни от Минфина. Я считаю, что Нацбанк должен занимать проактивную позицию. Мне кажется, они сделали правильные выводы в декабре, даст Бог, дальше будут более активны», – добавил нардеп.

Гетманцев: Сохранение курса гривны сейчас не зависит ни от вас, ни от меня, ни от Нацбанка, ни от Минфина. Читайте полный текст интервью

По состоянию на 14 февраля курс гривны к доллару США укрепился до 24,48 грн/$.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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