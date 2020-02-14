Голобуцкий: Радуцкий выступил против мощной «мафии крови». Не факт, что устоит. Но по крайней мере он пробует

14.02.2020, 15:31, Новости дня

Законопроект №2429 о ликвидации искусственных бюрократических барьеров и коррупционных факторов в сфере здравоохранения, который Верховная Рада приняла в первом чтении в конце 2019 года, направлен в том числе против «мафии крови», заявил 13 февраля на своей странице в Facebook замдиректора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

«Для информации: банки крови не могут помочь всем, ведь при норме в 33 донора (надежнее – 40, это только 4% населения) на 1000 человек в Украине только 11. Официальная стоимость крови для донора: 16 грн за 100 мл. «Рынок донорской крови» звучит цинично – но таковы реалии, даже если на это закрывать глаза. Подавляющее большинство украинцев в курсе, насколько проблемным является вопрос донорской крови: где найти нужную, притом быстро», – написал политолог.

Гарантии государства по обеспечению бесплатной кровью не работают и обычно близким пациента «намекают», где и по какой цене можно купить нужную кровь, отметил он.

«Да, это позволяет решить проблему (если, конечно, удается найти деньги). Но это и есть «черный рынок». Точнее, почти легальный черный рынок, ибо всем надо, проблема есть и проблему надо как-то надо решать. Это если опустить момент качества. Для донорской крови «качество» – это такой приличный эвфемизм к словам «не смертельно опасная», «не заражена гепатитом или ВИЧ» и другим. Чтобы не сразу народ пугать. Разве что те, что очень заинтересуются вопросом, выяснят невеселый факт: в Украине едва ли не все гемофилики – заодно и гепатитные больные. Собственно из-за переливания «некачественной» (чит. просто – «зараженной») крови. Это не потому, что у нас все работники отрасли – злобные пофигисты. Это потому, что оборудование для контроля стоит немножко дорого, мягко говоря. А у государства нет средств», – констатировал Голобуцкий.

Он заявил, что автор законопроекта, председатель комитета ВР по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования, нардеп от «Слуги народа» Михаил Радуцкий предложил вариант, как сделать донорскую кровь безопасной и одинаково доступной для всех пациентов, что является одним из обязательств Украины перед ЕС.

«В такой ситуации обычно государство пускает на рынок коммерческие компании, которые могут себе позволить любое оборудование. При этом государство очень жестко лицензирует участников специфического рынка. И следит, чтобы легализованный рынок уравновесил потребности социальные и коммерческие (в смысле, кто может заплатить – платит и получает, кто не может – не платит, но все равно получает, а не тихо умирает с формулировкой «извините, нужной крови нет»). Это вполне рабочий вариант решения проблем, тесно привязанных к базовым социальным обязательствам государства», – считает политолог.

Голобуцкий убежден, что поднятый вокруг законопроекта шум не имеет оснований.

Но вокруг законопроекта №2429 уже подняли панику: «Из украинцев массово будут выкачивать кровь и продавать оптом за границу, государство останется без донорской крови, а у нас война!». Ну, хорошо, хоть так о войне сказали. А по экспорту: ст. 22 закона Украины «О донорстве крови и ее компонентов» так и осталась с вполне однозначным формулировкой: «Вывоз за пределы Украины донорской крови и ее компонентов может быть осуществлен только в случае предоставления гуманитарной помощи в случаях чрезвычайных ситуаций по решению Кабинета Министров Украины при условии полного обеспечения ими потребностей здравоохранения населения Украины», – процитировал он.

В случае принятия законопроекта свои доходы потеряют те, кто сейчас зарабатывает на черном рынке, отметил эксперт.

«Вы представляете объем украинского «черного рынка крови»? Только пострадавших в ДТП за прошлый год – почти 33 000. А еще хронически больные. И раковые больные. А еще часть рожениц. А еще часть плановых операций. Это огромные деньги. Да, законопроект требует уточнений и поправок. Фактически Михаил Радуцкий как автор выступил против мощной «мафии крови». Не факт, что устоит. Но по крайней мере он пробует», – подытожил Алексей Голобуцкий.

Парламент розглядає законопроєкт №2429 – котрий, крім іншого, регулює ринок донорської крові. —Для інформації: Банки… Posted by Alex Golobuckij on Neljapäev, 13. veebruar 2020