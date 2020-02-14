Путин и Зеленский обсудили подготовку к новой встрече в «нормандском формате»

14.02.2020, 15:31, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время нормандского саммита 9 декабря 2019 года в Париже, а также подготовку к следующей встрече лидеров «нормандской четверки», – сообщили в пресс-службе офиса президента Украины, передает ТАСС.

Напомним, предыдущая встреча «нормандской четверки» состоялась в декабре, участники выразили поддержку Минских соглашений, согласовав необходимость изменения законов Украины на основе формулы Штайнмайера.

Вопреки этим договоренностям, президент Украины Владимир Зеленский после завершения саммита в «нормандском формате» выразил желание внести изменения в Минские соглашения. Киев потребовал передать контроль над границей Киеву до выборов в Донбассе.

Президент РФ Владимир Путин в связи с этим заметил, что в случае передачи границы военным Украины в Донбассе может начаться «Сребреница». В Кремле подчеркнули, что изменения в соглашениях возможны только при совместной работе с ДНР и ЛНР.