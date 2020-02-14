Назван возможный пост экс-главы Калужской области в Совфеде

14.02.2020, 15:30, Новости дня

Экс-глава Калужской области Анатолий Артамонов, отставку которого накануне принял президент, может занять пост председателя бюджетного комитета Совфеда.

«Артамонов может занять вакантный пост главы бюджетного комитета Совфеда», – сообщил источник РИА «Новости» в парламенте.

Переход Артамонова в комитет по бюджету и финрынкам также подтвердил и председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.

Ранее сообщалось, что врио губернатора Калужской области Владислав Шапша предложит выдвинуть своего предшественника Анатолия Артамонова сенатором в Совет Федерации.

Напомним, в четверг президент РФ Владимир Путин принял отставку Анатолия Артамонова с поста главы Калужской области. Артамонов руководил областью с 2000 года.



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