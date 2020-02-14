Лукашенко заявил, что руководство РФ намекает на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители
14.02.2020, 15:30, Новости дня
В руководстве России намекают на присоединение Беларуси в обмен на единые цены на энергоносители. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил 14 февраля на встрече с работниками Светлогорского целлюлозно-картонного комбината, сообщает пресс-служба главы государства.
При этом, убежден Лукашенко, ни белорусский, ни российский народы никогда не захотят пойти по пути инкорпорации Беларуси в состав РФ.
Он не уточнил, от кого из руководителей России прозвучали подобные намеки.
Президент отметил, что Беларусь и Россия не обсуждают создание наднациональных органов, на повестке дня экономические вопросы.
По словам Лукашенко, он заявил своему российскому коллеге Владимиру Путину на переговорах в Сочи, что Беларусь и дальше будет диверсифицировать поставки нефти, «чтобы каждый год 31 декабря не стоять на коленях» перед Россией.
Агентство Bloomberg 12 февраля написало, что Путин убеждал Лукашенко объединить две страны в «супергосударство», но белорусский лидер отказался.
Беларусь и Россия не могут договориться относительно стоимости нефти, тарифа на транзит через Беларусь и компенсации «за ухудшение экономики белорусских НПЗ» после так называемого налогового маневра в РФ.
В сентябре 2019 года Лукашенко заявил, что в случае, если Москва будет «наклонять» Минск, чтобы ввести рыночную цену на свою нефть, Беларусь возьмет сырье из Европы, перекрыв транзит российской нефти. После переговоров с Путиным 30–31 декабря Лукашенко дал поручение найти альтернативные источники поставок.
21 января Лукашенко заявил, что Беларусь будет стремиться поставлять с российского рынка 30–40% от необходимых объемов нефти.
26 января первая партия норвежской нефти поступила для переработки на нефтеперерабатывающий завод «Нафтан» в Новополоцке.
7 февраля на встрече в Сочи Лукашенко и Путин не достигли соглашений о поставках российской нефти, сообщил заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак. По его словам, российский и белорусский нефтяные рынки едины, а для предоставления скидок необходимо было бы вводить госрегулирование этого рынка.
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