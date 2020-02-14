В Египте археологи раскопали крупнейшую гробницу с 28-метровой шахтой

14.02.2020, 15:30, Разное

В ходе длительных раскопок в некрополе города Асьют (Египет) немецкие археологи из Universität Mainz обнаружили крупнейшую для своего времени гробницу древнего сановника. Особенностью усыпальницы является шахта, уходящая под землю на глубину около 28 метров.

Первые археологические работы в египетском некрополе начали проводить более полутора десятков лет назад, и за последние годы учёным удалось сделать ряд открытий. Одним из самых удивительных и важных немецкие специалисты называют раскопанную гробницу, в которой примерно в 1900 г. до н.э. был захоронен правитель провинции Джеф-Айхапи I. Усыпальница имеет внушительные размеры: длина – 120 метров, высота – 11, но ещё больше археологов заинтересовала 28-метровая шахта, что достаточно необычно для архитектуры того периода.

Стены гробницы украшены различными выбитыми наскальными надписями и картинами. Специалисты отмечают, что тексты из усыпальницы в Асьюте использовались в Египте ещё около 2-х тысячелетий, что может свидетельствовать об их религиозной и лингвистической значимости. Крупнейшую усыпальницу планируют открыть для туристических групп в течение этого года.