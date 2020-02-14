В Египте археологи раскопали крупнейшую гробницу с 28-метровой шахтой

14.02.2020, 15:30, Разное

В ходе длительных раскопок в некрополе города Асьют (Египет) немецкие археологи из Universität Mainz обнаружили крупнейшую для своего времени гробницу древнего сановника. Особенностью усыпальницы является шахта, уходящая под землю на глубину около 28 метров.
Первые археологические работы в египетском некрополе начали проводить более полутора десятков лет назад, и за последние годы учёным удалось сделать ряд открытий. Одним из самых удивительных и важных немецкие специалисты называют раскопанную гробницу, в которой примерно в 1900 г. до н.э. был захоронен правитель провинции Джеф-Айхапи I. Усыпальница имеет внушительные размеры: длина – 120 метров, высота – 11, но ещё больше археологов заинтересовала 28-метровая шахта, что достаточно необычно для архитектуры того периода.

Стены гробницы украшены различными выбитыми наскальными надписями и картинами. Специалисты отмечают, что тексты из усыпальницы в Асьюте использовались в Египте ещё около 2-х тысячелетий, что может свидетельствовать об их религиозной и лингвистической значимости. Крупнейшую усыпальницу планируют открыть для туристических групп в течение этого года.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.01 / «Сам придумываешь себе цену»: Шнуров раскрыл стоимость выступления группы «Ленинград»

28.01 / Житель Подмосковья украл из храма ценную икону

17.12 / «Растопчу каждого причастного к делу»: Юлия Кузьменко из СИЗО сделала громкое заявление

18.12 / Во Франции более 600 тысяч человек вышли на акции против пенсионной реформы

16.01 / Мнение: Почему США остаются в Ираке, печеньки для Ирана и продолжение торговой войны

08.01 / Мнение: Видео падения украинского самолета в Иране

18.12 / Экспертный клуб Екатеринбурга: Волонтерство — это возможность гражданского общества решать проблемы самостоятельно

01.02 / Сын Елены Яковлевой Денис Шальных принял участие в конкурсе бодибилдеров

20.12 / «Этот момент мы уже прошли»: Глюкоза высказалась после слухов об изменах мужа

12.12 / Мнение: Малышка на миллион

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика