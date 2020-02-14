Томская пенсионерка рассказала, как Бастрыкин лично вернул ей штраф

14.02.2020, 15:26, Новости дня

Томская пенсионерка Римма Круць поделилась впечатлениями о встрече в Москве с председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным, рассказав, что тот вернул ей 1 тыс. рублей штрафа, выплаченного за оскорбление томского следователя.

Круць рассказала, что она довольна встречей и надеется, «что все будет хорошо и все встанет на свои места», передает РИА «Новости».

«Правда она и есть правда (…) Следователи беседовали со мной там пять с половиной часов, я показала им много интересных фактов. Мне даже сказали, «какая вы молодец, что собрали столько деталей», – отметила женщина.

Пенсионерка также сообщила, что Бастрыкин, узнав, что ей пришлось по решению суда заплатить штраф в размере 1 тыс. рублей за оскорбление томского следователя, вернул ей эти деньги.

При этом она призналась, что назвала следователя, который не дал ознакомиться с материалами дела, обидными эпитетами.

«Но я не считаю, что это оскорбление, я просто сделала сравнение (…) Я рассказала Бастрыкину, он извинился и тысячу отдал», – сказала Круць.

По ее словам, глава СК также дал указание выяснить, кто дал распоряжение о принудительном помещении ее в психиатрическую больницу, и проверить законность такого решения.

Женщина пока не планирует писать заявления и «бороться с ветряными мельницами», они лишь позвонила в следственное управление СК по Томской области и попросила разобраться с распространением в СМИ ложной информации о том, что ей якобы поставили диагноз «шизофрения».

«Я бы уже наплевала и на эти деньги, на трактор-металлолом, но я не могу смириться с тем, что в правоохранительных органах следователи и их руководители работают не по закону (…) Если фундамент сгнил, значит надо поправлять, наводить порядок», – объяснила пенсионерка свою поездку в Москву на прием к руководителю Следственного комитета.

Ранее СК сообщил, что жительница Томской области на личном приеме в Москве обратилась к Бастрыкину, так как она не согласна с решением суда в отношении ее мужа по факту мошенничества, а также с непривлечением к уголовной ответственности сотрудников Гостехнадзора, которые поставили на регистрационный учет купленную ею в кредит неисправную технику.

Глава СК поручил передать уголовное дело в центральный аппарат и установить все обстоятельства ситуации.

Также в отношении руководителя СУ СК РФ по Томской области назначена служебная проверка, также назначена комплексная служебная проверка всего следственного управления.