«У всех валентинки, а у меня письмо от прокурора». Иван Голунов получил извинения за уголовное дело

14.02.2020, 15:24, Новости дня

Журналист Иван Голунов, против которого летом 2019 года сфабриковали дело о наркотиках, получил письменные извинения прокурора ЗАО Москвы. Копию письма он выложил в своем Telegram-канале.

«Вот интересно, люди, отсидевшие 15 лет лагерей, а потом реабилитированные, получали такие же искренние письма „В соответствии с требованием ст 136 УПК…“?

Все-таки хочется, чтобы мое государство, даже „при исполнении“, говорило на человеческом языке. Искренность не отрегулируешь, но язык — вполне. <…> Я благодарен министру МВД Владимиру Колокольцеву, лично выступившему с заявлением в день моего освобождения. Надеюсь, это был не форс-мажор, а пример человеческого общения госслужащих. <…> Сегодня у всех валентинки, а у меня только письмо от прокурора», — написал Иван Голунов.

Журналист был задержан 6 июня на Цветном бульваре в Москве. Более 12 часов ему не давали связаться с близкими и вызвать адвоката. В УВД по Западному округу Москвы на улице Лобачевского его избили. Смывы рук и срезы ногтей, которые позволили бы выяснить, прикасался ли он к наркотикам, были проведены спустя сутки после задержания.

Генеральный директор «Медузы» Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков заявили, что в последние месяцы Голунову поступали угрозы. По данным «Проекта», за фабрикацией дела журналиста могли стоять генерал-полковник ФСБ Алексей Дорофеев и подполковник Марат Медоев. Голунов готовил материал о возможной связи этих людей со столичным рынком похоронных услуг.

Дело Голунова спровоцировало массовые пикеты в его поддержку у здания ГУ МВД на Петровке, а также в других странах. За прекращение дела выступали представители медиа, общественные деятели, музыканты, актеры, политики. 10 июня «Коммерсантъ», «Ведомости» и РБК впервые в истории вышли с одинаковыми первыми полосами, на которых крупным шрифтом было написано: «Я/Мы Иван Голунов». Также на 12 июня был запланирован марш в его поддержку, проведению которого активно препятствовали московские власти.

После освобождения Голунова организаторы решили не отменять митинг, но отказались от призыва людей на улицы. В результате на акции против сфабрикованных дел были задержаны больше 500 человек, в том числе многие коллеги Голунова. Их задерживали, несмотря на наличие пресс-карты и редакционного задания. Полиция применяла дубинки.

Задержавших Голунова полицейских обвинили в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и хранении наркотиков