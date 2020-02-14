14.02.2020, 15:24, Новости дня

Альфа-банк заблокировал счета сотрудников ФБК до 31 декабря 9999 года, — сообщил Леонид Волков. Сроки обеспечительного ареста по этим счетам истекли.

«Сформировал в Альфа-Клике полную выписку, и стало яснее, как это так получается, что все банки, по которым следствие не продлило аресты счетов, сняли блокировки, а Альфа-Банк не снял. У них в системе прописан арест — внимание — до 31 декабря 9999 года!», — написал он в своем Telegram-канале.

Накануне Волков заявил, что ФБК подаст на банк в суд.

Срок следствия по «делу ФБК» истек 3 февраля. СК подал в суд ходатайство о продлении расследования, а вместе с ним блокировки счетов еще на полгода, однако следователи допустили ошибку и включили в ходатайство не все заблокированные ранее счета.

Так, в рамках расследуемого дела у самого Волкова оказались заблокированы четыре из шести счетов в Альфа-банке. При этом продление ареста СК запросил только для одного из них. Оппозиционер ожидал, что банк автоматически снимет блокировку с трех оставшихся счетов, но в организации отказались это сделать, потребовав принести судебные документы о снятии ареста. При этом все другие банки, в которых были арестованы счета сотрудников ФБК, сняли блокировку автоматически. Требуемых Альфа-банком документов, по словам Волкова, просто не существует.

«Есть решение об аресте счета с 3 августа по 3 февраля, бумага есть в банке, банк должен исполнить, тут никаких вопросов и претензий к самому банку, только к «следствию» и «суду» вопросы. Наступает 4 февраля. Новой бумаги в банк не поступает. Нормальный банк — снимает арест. Альфа-Банк — придумывает какую-то мифическую бумагу «об отмене ограничений», которая, якобы, им должна поступить. А, по факту — незаконно удерживает блокировку и присваивает средства клиентов», — отметил Волков.

С аналогичной ситуацией столкнулись еще как минимум три сотрудника ФБК, которые являются клиентами Альфа-банка: глава юридического отдела Вячеслав Гимади, руководитель социологической службы Анна Бирюкова и сотрудница штаба Навального в Москве Ольга Гусева.

Примечательно, что в «деле ФБК», которое было возбуждено еще в августе прошлого года, пока нет ни обвиняемых, ни подозреваемых — все сотрудники фонда проходят по нему как свидетели. Расследование ведет группа из 141 офицера СК под руководством генерала Габдулина.