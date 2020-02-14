Певица Юлия Ковальчук рассказала историю своей первой любви в 16 лет

14.02.2020, 15:21, Разное

Певица Юлия Ковальчук пояснила историю своей первой любви в 16 лет. Бывшая солистка группы «Блестящие» вспомнила о времени, которое предназначено для увлечений.

В передаче Бориса Корчевникова о человеческих судьбах артистка сообщила, как получила приглашение от своего знакомого из Саратова приехать к нему для поступления в местный университет. Планы учиться в Москве в Институте культуры не реализовались из-за отсутствия в 1999 году набора. Решившись на переезд, Юлия Ковальчук стала студенткой. Именно тогда между молодыми людьми возникли первые романтические отношения, у которых не было никакого будущего. Они так и остались хорошими друзьями, сохранив в душе благодарность за первые светлые чувства. Столкнуться с негативными моментами в жизни, певице пришлось после возвращения в столицу. Она стала танцевать в ночных клубах, и пройти такой «сложный период» в своей жизни Ковальчук не пожелала бы никому, а особенно своему ребенку.

Сегодня Юлия Ковальчук и её избранник музыкант Алексей Чумаков счастливы в браке и воспитывают маленькую дочь по имени Амелия. Их считают одной из самых гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. У супругов много общего, оба построили свою карьеру собственными силами. Они молоды, красивы и счастливы, ведь у них есть любовь.