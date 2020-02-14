В Коми женщина избила беспомощную свекровь до смерти

14.02.2020, 15:21, Разное

В Коми обвиняют 43-летнюю женщину в избиении пенсионерки, находившейся в беспомощном состоянии, до смерти. Подозреваемая на момент совершения насилия над пожилой свекровью, по предварительным данным, была нетрезвой.

Женщины, как выяснило следствие, проживали в одной комнате общежития. 78-летняя мать экс-сожителя подозреваемой страдала деменцией, вследствие чего пребывала в беспомощном состоянии. В ноябре 2019 года бывшая невестка устроила расправу над свекровью на почве личной неприязни, вызванной нежеланием заботиться о ней. Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избила пенсионерку, причинив травмы, приведшие к смерти жертвы.

Подозреваемая на допросе полностью призналась в содеянном. Правоохранители собрали материалы по данному происшествию, направили дело на рассмотрение в суд.