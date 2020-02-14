В Рыбинске состоялась презентация книги «Их выбрала Родина»

14.02.2020, 14:15, Новости

Теги: Война

В Общественно-культурном центре состоялась презентация книги о рыбинцах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

На 500 страницах тома – информация о 657 воинах-афганцах с указанием сроков и места их службы, присвоенных им наград.

Инициатором создания второй по счету книги о воинах-афганцах является Валентин Олейников, председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Часть очерков взята из газет и журналов, интернет-изданий, часть написали сами участники боевых действий или их родственники. Но самый объёмный труд по созданию статей и изучению архивных документов лег на плечи редакционной коллегии издания из десяти человек.

— Выпуская в свет книгу «Их выбрала Родина», мы преследовали несколько целей. Во-первых хотели сохранить память о всех участниках событий в Афганистане, увековечить их имена и фамилии. Во-вторых, показать, что участие этих людей в той войне было не напрасным, их помощь была бесценной. Истории некоторых героев настолько берут за душу, что порой редакторы книги не могли сдержать эмоций, — рассказал Валентин Олейников, председатель рыбинского Совета ветеранов.

После презентации часть выпущенных книг будет передана в библиотеки города и рыбинских школ.

Пресс-служба администрации города Рыбинска