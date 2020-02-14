Эксперты: РФ придется договариваться с Турцией о трассе Дамаск – Алеппо

14.02.2020, 15:19, Новости дня

«Трасса М-5 Дамаск – Алеппо фактически обеспечивает связь юга и севера Сирии. Она проходит до границы Ирака и является одним из основных торговых путей страны», – отметил газете ВЗГЛЯД эксперт РСМД Антон Мардасов, комментируя информацию о блокаде турецкими военными участка этой трассы. Ранее сообщалось о том, что сирийская армия взяла под контроль большую часть М-5.

«Для связи Алеппо с Дамаском М-5 – ключевая артерия. В интересах Москвы было разблокировать эту трассу для реактивации торговли, перемещения гражданских лиц, формирования буферной зоны», – подчеркнул эксперт Российского совета по международным делам (РСМД), специалист по Ближнему Востоку Антон Мардасов.

Ранее стало известно, что вооруженные силы Турции заблокировали проезд по стратегической трассе М-5 из Дамаска в Алеппо, вынуждая жителей Сирии за несколько километров объезжать наблюдательные посты в провинции Идлиб по полям. В среду появились сообщения о том, что правительственная Сирийская арабская армия освободила эту транспортную артерию, связывающую крупнейший на севере город Алеппо с Хамой, Хомсом и Дамаском.

Как отмечает РИА Новости, турецкие укрепленные позиции находятся на трассе более года – с того момента, как в этом районе, в соответствии с соглашениями в Сочи, была проведена граница Идлибской зоны деэскалации. После продвижения сирийских правительственных войск на север вглубь провинции Идлиб, турецкие посты оказались в глубоком тылу. При этом сирийские военные не идут на обострение.

«Думаю, шансы на достижение договоренностей между Россией и Турцией все еще сохраняются. И сейчас обе стороны пытаются повысить ставки, обеспечить себе наиболее выгодные условия», – отметил Мардасов. Схожего мнения придерживается политолог-востоковед Кирилл Семенов. «Турецкие позиции выходят прямо на трассу, – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД. – Вопрос о трассе М-5 будет решаться на основании соглашения между Россией и Турцией, которое, я думаю, неизбежно».

Напомним, что на следующий день после выхода сирийской армии на шоссе М-5 появились данные о том, что Турция перебросила спецназ на сирийскую территорию. Тогда же Анкара объявила об отправке войск в Идлиб для «контроля над регионом». Газета ВЗГЛЯД писала, что военные победы Башара Асада вызвали истерику у турецкого лидера Тайипа Эрдогана.