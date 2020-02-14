Предполагаемые сообщники экс-замглавы «Военторга» согласились сотрудничать со следствием

14.02.2020, 15:18, Разное

В случае одобрения сделки Федеральным судом Восточного округа Северной Каролины разбирательство в отношении супругов Тимофеевых пройдет по упрощенной процедуре, часть пунктов обвинения будут сняты.

Напомним, что граждан РФ Алексея и Олесю Тимофеевых судят в Соединенных Штатах по обвинению в участии в мошеннических схемах, организованных бывшим замдиректора ОАО «Военторг» Леонидом Тейфом.

Согласно материалам следствия, Тимофеев и другие возможные соучастники преступных деяний (Константин Томилин, Евгений Тучинский, Александр Барсуков и Феликс Ципельзон) создавали в США предприятия, в том числе транспортные компании, для махинаций с грузовыми перевозками. По данным правоохранительных органов, фигуранты дела открывали счета в банках США, на которые переводились средства, добытые Тейфом мошенническим путем. По некоторым данным, за восемь лет Тейф и его жена перечислили в банки США более 39 миллионов долларов.

Самого экс-директора «Военторга» обвиняют по 49 пунктам. Среди них – мошенничество, обман иммиграционных служб, подкуп иностранного должностного лица, заказ убийства и другое. По некоторым данным, Тейф занимался преступной деятельностью не только на территории США. Руководя «Военторгом», крупнейшим поставщиком «Минобороны», он подбирал исполнителей, готовых делиться доходом от государственных контрактов, полагает следствие.

Ряд СМИ уличили Тейфа в покровительстве владельцу RBE Group Андрею Шокину. Самарский бизнесмен создал компанию для работы с недвижимостью, однако с приходом Тейфа к руководящей должности RBE Group стала поставщиком кейтеринговых услуг, получив 51% (а по некоторым данным – до 75%) рынка армейского питания.

Как только Тейф покинул «Военторг», завершился и контракт холдинга с Минобороны. После этого бизнес Андрея Шокина снова сменил направленность: сегодня входящая в холдинг «Единая сеть питания» (ЕСП) обеспечивает питанием пассажиров железнодорожного и авиационного транспорта. Однако работа ЕСП, судя по всему, идет неважно: в Сети можно встретить большое количество негативных отзывов о качестве питания в поездах.

Согласно материалам американского следствия, за время нахождения в должности замруководителя «Военторга» (2010-2012 годы) Тейф получил около 150 миллионов долларов. На полученные незаконным путем средства приобретались дорогостоящие автомобили, ювелирные изделия, предметы искусства и недвижимость, считают в правоохранительных органах. Например, принадлежащий Леониду Тейфу особняк в Роли (Северная Каролина, США) стоит пять миллионов долларов.

За все вменяемые Тейфу нарушения ему грозит до 20 лет тюрьмы и депортация из Штатов, а его пособникам – до 10 лет. Если суд согласится на предложение Тимофеевых, их наказание может быть смягчено.