19 февраля представители СМИ собираются пикетировать Офис президента из-за законопроекта «О медиа»

14.02.2020, 15:18, Новости дня

19 февраля под Офисом президента пройдет акция протеста против принятия закона «О медиа». Бывший народный депутат Борислав Береза и политолог Юрий Романенко призывают работников СМИ, блогеров и всех неравнодушных принять в ней участие.

«Ровно год назад у меня было 165 тыс. подписчиков. Сегодня у меня 192 тыс. подписчиков. Спасибо, что читаете. Но власти явно не нравится то, что такое количество людей меня читают. Ведь я критикую власть. Власть вообще болезненно воспринимает критику и ее раздражают все, кто говорят и пишут о факапах власти. Поэтому власть решила закрыть рот всем несогласным. Раз и навсегда. И для этого они решили проголосовать закон «О медиа», который в случае принятия его Верховной Радой уничтожит свободу слова в Украине. Это не просто атака на все медиа, а попытка закрыть рот всем несогласным и убрать любую критику в Facebook, Telegram, Twitter, YouTube. Любой пишущий в соцсетях подпадет под действия этого диктаторского закона», – написал Береза в своем Facebook.

Он сообщил, что акция состоится в 10.00.

«Если вы не придете 19 февраля, то возможно больше шансов у вас свободно высказываться не будет. Они хотят реализовать в Украине цензуру, как в России. Я этого не хочу. Поэтому 19 февраля я отложу все дела и приду под офис президента чтоб показать свое несогласие. Валерия Ильинична Новодворская когда-то сказала, что на баррикады за колбасой не ходят, на баррикады ходят за свободой. Пришло время выйти, чтоб защитить свободу слова», – добавил Береза.

Извините, но я к вам обращаюсь за помощью. Ровно год назад у меня было 165 000 подписчиков. Сегодня у меня 192 000… Posted by Borislav Bereza on Teisipäev, 11. veebruar 2020

Романенко в Facebook также призвал присоединиться к акции.

Юрий Романенко (Yuriy Romanenko), посмотрел твою беседу с Лямецом, проникся и небрежными движениями мыши накидал на таймлайн частное домашнее видео. Posted by Ruslan Uralov on Kolmapäev, 12. veebruar 2020

8 ноября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства», которым поручил Кабинету Министров Украины разработать законопроекты, касающиеся урегулирования деятельности медиа в Украине, в частности предусмотрев «положения о требованиях и стандартах новостей», механизмы предотвращения распространения недостоверной, искаженной информации, ее опровержения, а также запрет физическим и юридическим лицам государства-агрессора владеть или финансировать медиа в Украине.

Законопроект №2693 «О медиа» авторства нардепов от «Слуги народа» (среди них – Александр Ткаченко) уже внесен в Верховную Раду и сейчас обсуждается общественностью. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стримингових сервисов и платформ общего доступа к информации.

Согласно проекту повестки дня Рады, он должен быть рассмотрен в период с 18-го по 21 февраля.

5 февраля парламентский комитет по вопросам свободы слова рекомендовал принять законопроект «О медиа» в первом чтении.

По мнению исполнительного директора Института массовой информации Оксаны Романюк, если законопроект «О медиа» проголосуют в нынешнем виде, произойдет «консервация олигархата в медиасфере, не будет никаких качественных изменений».

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко считает, что с принятием этого законопроекта Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания получит исключительные полномочия запретить любое СМИ или блогера.

Глава правления Национальной ассоциации украинских медиа Татьяна Котюжинская не исключает, что в случае вступление в силу закона «О медиа» в Украине выживут только олигархические СМИ.

Законопроект о дезинформации, который предполагает административную и уголовную ответственность за распространение недостоверных данных средствами массовой информации, глава Минкульта Владимир Бородянский представил 17 января. Документ еще не внесен в Верховную Раду.

Согласно проекту этого закона, отслеживать публикации в СМИ, содержащие признаки дезинформации, должен будет уполномоченный по вопросам информации, назначаемый Кабинетом Министров.