Календарь чемпионата Украины по футболу изменен из-за подготовки сборной к Евро 2020

14.02.2020, 15:18, Новости дня

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футболу принял решение о изменении календаря чемпионата Украины из-за подготовки сборной Украины к Евро 2020, пишет официальный сайт УПЛ.

Последний тур чемпионата Украины планируется провести 16 мая вместо 24-го путем смещения матчей УПЛ и Кубка Украины на более ранние даты.

Чемпионат Украины перенесен «с целью обеспечения оптимальных условий для подготовки национальной сборной команды Украины к финальной части чемпионата Европы 2020», – пишет сайт УПЛ.

Сборная Украины выступит на Евро 2020, турнир пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 разных городах по всей Европе.