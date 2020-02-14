США заподозрили Дерипаску в отмывании денег для Путина

14.02.2020, 15:17, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа - АвтоГазРесурс Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США заявило, что олигарх Олег Дерипаска отмывал деньги для российского президента Владимира Путина. Письмо Минфина, полученное адвокатами Дерипаски, опубликовала Financial Times.

Как утверждается в письме, Дерипаска по просьбе Путина инвестировал около 800 миллионов долларов в различные проекты, связанные с Олимпиадой в Сочи в 2014 году. Также Дерипаску, по сведениям неназванных источников FT, обвиняют в том, что в 2017 году он отменил IPO своей компании «ГАЗ», чтобы скрыть отмывание через нее президентских денег. В целом бизнес Дерипаски несколько раз в различные годы участвовал в переводе средств для личного пользования Путиным, сообщается в письме. 

В Кремле в ответ на запрос FT заявили, что обвинения Минфина США  – неправда. Сам Дерипаска в комментарии для издания назвал обвинения «догадками, слухами и галиматьей» (перевод РБК). «Если кто-то принесет что-то подобное в лондонский суд, судья им скажет убираться», – заявил бизнесмен. 

В апреле 2018 года Олег Дерипаска и его компании (ГАЗ, UC Rusal, En+ и «Евросибэнерго») попали под санкции США из-за аннексии Крыма и предположительного вмешательства России в президентские выборы 2016 года. В 2019 году с нескольких компаний санкции были сняты, а Дерипаска подал в суд на Минфин США.

 



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