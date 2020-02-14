Администрация Зеленского подает в суд на программу «Схемы». Она рассказала о его встрече с Патрушевым

14.02.2020, 15:17, Новости дня

Заправка газгольдеров и доставка газа - АвтоГазРесурс Офис президента Украины подает в суд на программу «Схемы» – совместный проект украинской службы Радио Свобода и украинского телеканала «UA: Первый» – с требованием опровергнуть информацию о встрече Владимира Зеленского с главой Совбеза России Николаем Патрушевым в Омане.

В расследовании «Схем» утверждается, что Патрушев прилетел в Оман из Москвы в ночь на 8 января этого года самолетом Bombardier Global Express 6000 с бортовым номером 9H-VJN. А вечером 8 января на том же самолете Зеленский вернулся в Киев. Речь не идет о личном самолете Патрушева, а о чартерном самолете, который может быть зафрахтован любым лицом.

Информацию о том, что на борту рейса в Оман был Патрушев, «Схемы» дают из своих источников, в том числе, как утверждается в программе, знакомых с базой данных о пересечении российской границы. То, что на борту того же самолета из Омана в Киев был Зеленский, официально не подтверждено.

В администрации украинского президента заявили, что информация в сюжете программы об этой встрече «целиком и полностью не соответствует действительности», «президент Украины никогда в жизни не встречался (лично или в рамках международных мероприятий), не разговаривал и не общался другим способом с Николаем Патрушевым». Расследование программы «Схемы» украинские власти рассматривают как «домыслы и сведения из каких-то тайных источников» и манипуляцию общественным мнением и просят дать опровержения.

Ранее пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель написала в фейсбуке, что «сложно опровергнуть, что кто-то из чиновников РФ летает в Оман», но категорически отвергла, что президент Украины встречался в этой стране с Патрушевым. «Они действительно никогда не встречались и не говорили», – написала Мендель.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак ранее назвал расследование «Схем» «ложью от начала и до конца».

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что сообщения о встрече Патрушева и Зеленского – «брехня» и «классический пример фейк-ньюс». «По-русски это называется враньем, а по-английски это называется фейк-ньюс. Это абсолютно классический пример фейк-ньюс», – сказал Песков. 

 

«Схемы» также утверждают, что секретарь Совета безопасности России в декабре встречался в Москве с мэром Харькова Геннадием Кернесом и Робертом Тедеевым, родственником бывшего депутата от Партии регионов Эльбруса Тедеева, помощником которого некогда был недавно назначенный главой Офиса президента Украины Андрей Ермак.
Николай Патрушев считается одним из наиболее близких к Владимиру Путину российских чиновников. Он неоднократно выступал с жесткими заявлениями по отношению к Украине. Так, в январе 2019 года он заявлял, что Украина может «потерять государственность», если продолжит нынешнюю политику, а в марте 2019-го высказывал мнение, что «Украина управляется извне, а именно из Вашингтона».



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