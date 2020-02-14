Офис Зеленского решил подать в суд из-за информации о встрече с Патрушевым

14.02.2020, 15:12, Новости дня

Информация о встрече украинского лидера Владимира Зеленского с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым в Омане «целиком и полностью не соответствует действительности», заявили в офисе президента Украины.

«Президент Украины никогда в жизни не встречался (лично или в рамках международных мероприятий), не разговаривал и не общался другим способом с Николаем Патрушевым», – говорится в сообщении на сайте главы государства.

В результате офис президента подает в суд на программу «Схемы», в выпуске которой сообщалось о встрече Зеленского с Патрушевым, с требованием опровергнуть эту информацию.

«Офис президента Украины расценивает как откровенную манипуляцию общественным мнением. Когда такую манипуляцию осуществляют в социальных сетях анонимные аккаунты в рамках информационных операций агрессора против Украины, это еще можно объяснить логикой гибридной войны. Но когда так же поступают украинские журналисты, это выходит за пределы представлений о свободной журналистике как таковой», – говорится в сообщении. 

Также в офисе президента обратили внимание на общественный вещатель телеканала «Первый», который распространил данную информацию в эфире.

Ранее в украинской программе-расследовании «Схема» был опубликован материал со ссылками на источники, что якобы Патрушев летал в Оман на чартере, где в то время проводил отпуск Зеленский. При этом журналисты напрямую увязывают поездку Патрушева в эту страну с пребыванием там президента Украины.

В Кремле назвали враньем сообщения о встрече Патрушева и Зеленского в Омане. Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) начало проверку по поводу поездки президента Украины Владимира Зеленского в Оман в начале года.  

В январе сообщалось, что Зеленский вместе с семьей проводил отдых на побережье Оманского залива. При этом в офисе президента заявляли, что президент проведет в Омане несколько встреч на высшем уровне. 



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