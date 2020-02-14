Челябинских студентов оставили без ночлега, не пустив в общежитие из-за карантина

14.02.2020, 15:12, Новости дня

В Сети появилось видео, на котором запечатлено, как женщина с громкими криками и угрозами выгоняет студентов из общежития из-за объявленного карантина. Источник рассказал, что учащихся якобы выставила на улицу среди ночи преподавательница Челябинского энергетического колледжа.

По предварительным данным, женщина, запечатленная на видео – преподаватель колледжа, информирует портал 31tv.ru.

Бывшие студенты рассказали, что педагог отличается суровым нравом и позволяет себе повышать голос.

«Часто слышу от одногруппников, что происходят подобные ситуации, в плане ссор, криков», – рассказал один из студентов.

Ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлено, как женщина, должность которой не уточняется, с громкими криками и угрозами выгоняет студентов из общежития, передает портал «360».

Свои действия она объясняет тем, что в общежитии объявили карантин. Студенты пытались объяснить, что им некуда идти и нечем заплатить за временное жилье. На это им пригрозили полицией.

В Министерстве образования Челябинской области сообщили, что ролик действительно был снят в общежитии Челябинского энергетического колледжа, однако его авторы – студенты радиотехникума.

В министерстве пояснили порталу 74.ru, что «в колледжах объявлен карантин, и дети могли ехать домой, их официально отпустили».

«Кто мог – уехал, остались сироты или те, кому ехать очень далеко. Выгонять на время карантина студентов из общежитий никто не имеет права. Эти ребята, снявшие видео, немного конфликтные, и по видео видно, что вахтера они завели, но в любом случае она не должна была себя так вести», – добавили там.

Сообщается, что выгонявшая студентов женщина взяла отгулы с 12 по 14 февраля. В отношении нее пообещали принять «жесткие дисциплинарные меры».

При этом руководство колледжа не комментирует ситуацию.

Напомним, в конце января сообщалось, что в одной из школ Челябинска ввели карантин после смерти ученицы от гриппа.