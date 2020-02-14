Появились подробности жестокого двойного убийства на территории ЯНАО и ХМАО

14.02.2020, 15:06, Новости дня

Следователи завершили расследование дело о двойном убийстве, произошедшем в минувшем году, об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.

Правоохранители установили, что 31 января 2019 года в лесу в Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого автономного округа празднование дня рождения закончилось убийством. 36-летний именинник, приехавший из Вологодской области, устроил конфликт со своим знакомым, после чего ссора переросла в драку и последний получил ножевое ранение, оказавшееся фатальным.

Убийца попытался скрыть следы преступления — расчленив тело своей жертвы он сжег его в печи.

Через три недели, 23 февраля, в селе Ванзеват сельского поселения Полноват Белоярского района ХМАО обвиняемый застрелил из ружья бригадира, потребовавшего избавиться от свидетелей первого убийства и угрожавшего, в противном случае, убить всех трех человек, осведомленных о первом преступлении.

На видео, опубликованном Следственным комитетом, мужчина подробно рассказал обо всех обстоятельствах произошедшего.

Теперь он предстанет перед судом, который должен будет определить степень его вины в преступлениях, предусмотренных статьями " Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба" и "Убийство двух лиц" — подобное деяние может караться наказанием вплоть до пожизненного лишения свободы.