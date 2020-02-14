«День влюбленных во власть». Зеленского, Порошенко, Гончарука, Богдана, Милованова, Дубинского, Авакова, Тимошенко сделали героями валентинок

14.02.2020, 15:06, Новости дня

Украинское идание «Слово і діло» на своей странице в Facebook разместило подборку валентинок с украинскими политиками.

Героями открыток которых стали украинские политики: пятый президент Петр Порошенко, нардеп от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов, президент Украині Владимир Зеленский с женой Еленой, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, экс-глава офиса президента Андрей Богдан, премьер-министр Алексей Гончарук, лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко.

«День всех влюбленных. Во власть. Поздравляем!» – такой подписью сопровождается пост.



Фото: Слово і Діло / Facebook

Фото: Слово і Діло / Facebook

Фото: Слово і Діло / Facebook

Фото: Слово і Діло / Facebook

Фото: Слово і Діло / Facebook

Фото: Слово і Діло / Facebook

Фото: Слово і Діло / Facebook

Фото: Слово і Діло / Facebook

Подборку смешных валентинок можно посмотреть ЗДЕСЬ, а об истории и происхождении праздника День святого Валентина можно узнать ЗДЕСЬ.