Суд разблокировал передачу Херсонского морского порта в концессию

14.02.2020, 15:06, Новости дня

Суд разблокировал передачу Херсонского морского порта в концессию. Об этом 14 февраля в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

«Министерство инфраструктуры инициировало пересмотр решения Шестого апелляционного суда Киева о приостановлении действия приказа об утверждении результатов концессионного конкурса и утверждения победителя концессионного конкурса в порту Херсон. Ходатайство Министерства суд удовлетворил и отменил меры обеспечения иска. Поэтому концессию никто и ничто не остановит. Мы будем защищать каждого нашего инвестора и каждую концессию», – написал он.

Як ми і обіцяли, Міністерство інфраструктури ініціювало перегляд рішення Шостого апеляційного суду м. Києва щодо зупинення дії наказу про затвердження результатів концесійного конкурсу та затвердження переможця концесійного конкурсу у порту Херсон. Клопотання Міністерства суд задовольнив та скасував заходи забезпечення позову. Тож концесію ніхто і ніщо не зупинить 🙂 ми захищатимемо кожного нашого інвестора та кожну концесію.

Posted by Vladyslav Kryklii on Reede, 14. veebruar 2020

21 января стало известно, что в конкурсе на концессию херсонского порта победила компания «Рисоил-Херсон».

3 февраля Шестой апелляционный административный суд Киева заблокировал процесс передачи в концессию Херсонского морского торгового порта/ Инициатором подачи иска в суд выступила «Специальная компания морской порт Херсон».

Концессия – это вид договора о создании или реконструкции за счет средств инвестора государственных объектов, в результате чего инвестор получает возможность эксплуатировать объект на возмездной основе, собирая доход в свою пользу.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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