Саночница Екатерина Катникова стала чемпионкой мира в спринте

14.02.2020, 15:06, Новости дня

На проходящем в Сочи чемпионате мира по санному спорту разыгран второй комплект наград. Россиянка Екатерина Катникова выиграла соревнования в женском спринте. Серебряная награда у Татьяны Ивановой.

Золотую медаль Екатерине Катниковой принес результат 31,105 секунды. Всего 0,008 секунды уступила чемпионке Татьяна Иванова. Латышка Элиза Каузе заняла третье место. Виктория Демченко стала пятой, а Олеся Михайленко – шестой.

Это вторая золотая медаль, завоеванная российскими саночниками на чемпионате мира. Ранее победу в спринте среди дуэтов одержали Александр Денисьев и Владислав Антонов.



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