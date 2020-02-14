Нападение с шашкой в Волгограде сняли на видео

14.02.2020, 15:05, Новости дня

Житель Волгограда атаковал бывшего супруга своей жены с шашкой, пострадавшего госпитализировали со скальпированными и рублеными ранами головы, сообщили в региональном ГУ МВД.

В четверг 52-летний волгоградец пришел домой к бывшей супруге, у него возник конфликт с новым ухажером жены, начался конфликт, который перерос в драку, сообщается на сайте ведомства.

«В ходе завязавшейся драки новый муж нанес ему несколько ударов шашкой по голове», – отметили в ГУ МВД.

Драка продолжилась на улице, на кадрах видеозаписи зафиксировано, как мужчины борются, после чего один из них подбирает шашку с земли и начинает рубить оппонента. Видеозапись опубликовали в сети.

«В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ – «Причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия». Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», – заключили в ведомстве.

В феврале появилось видео массовой драки со стрельбой в Сергиевом Посаде, в ходе которой пострадали два человека.