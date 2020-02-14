Бузова в честь Дня Святого Валентина предстала в откровенном образе медсестры

14.02.2020, 15:04, Разное

На своей странице в Instagram певица Ольга Бузова поделилась фотографией, на которой запечатлена в пикантном образе медсестры. Знаменитость предстала перед подписчиками в белом наряде, поправляя сетчатые чулки.

В подписи к публикации бывшая звезда «Дома-2» поинтересовалась у поклонников, каким образом они поздравили своих возлюбленных с Днем святого Валентина, а в заключении обратилась к своему бойфренду Давиду Манукяну с вопросом «Тебе понравилось?». В заключении Бузова поздравила интернет-пользователей с праздником, отметив, что любовь, по её мнению, является даром, и не каждому дано чувствовать искренне и по-настоящему.

«Желаю каждому из вас испытать это», — подытожила певица. В комментариях к публикации юзеры восхитились соблазнительным нарядом Бузовой, а некоторые даже в шутку отметили, что заболели, и им нужна такая медсестра.