В 30-летнюю годовщину свадьбы Малинин растрогал жену словами о любви до слез

14.02.2020, 15:04, Разное

В честь 30-летия совместной жизни Александр и Эмма Малинины организовали импровизированную вечернику, на которой жена певца предстала в элегантном зеленом платье. Совместный фотоснимок юбиляры опубликовали на странице Instagram-аккаунта Эммы Малининой, расчувствовавшейся до слез после трогательного признания мужа в любви.
Для праздничного мероприятия супруга Александра Малинина нарядилась в приталенное платье с пышной юбкой изумрудного оттенка. Ее образ дополнили туфли-лодочки аналогичного цвета. Музыкант же для праздника облачился в классический черный костюм и белую рубашку, в качестве обуви он выбрал лакированные ботинки.

Малинин на торжестве признался жене в любви и заявил, что она именно та женщина, с которой ему хочется прожить до глубокой старости.Позже избранница музыканта призналась, слова супруга растрогали ее до слез.

В браке у юбиляров появились двойняшки: Фрол и Устинья, которым в прошлом году исполнилось 19 лет. Также у Александра Малинина есть 38-летний сын Никита Малинин от Инны Курочкиной. По словам Устиньи, всю свою жизнь они с братом никогда ни в чем не нуждались, поэтому стараются радовать родителей успехами в учебе.



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