Canon выпустит карманный фотопринтер SELPHY SQUARE QX10 в марте

14.02.2020, 15:04, Разное

Разработчики из компании Canon заявили о завершении разработки небольшого фотопринтера SELPHY SQUARE QX10, к которому прилагается квадратная фотобумага XS 20L. Самая современная модель из серии SELPHY может поместиться в компактную сумку.
Чтобы воспользоваться всеми преимуществами устройства, следует скачать бесплатную программу Canon SELPHY Photo Layout, доступную для пользователей с iOS/Android. Так как девайс оснащен встроенным аккумулятором и поддержкой Wi-Fi, он может печатать сверхкачественные квадратные снимки размером 68×68 мм. Что касается фотобумаги XS 20L, то её, к примеру, можно использовать для воссоздания ностальгических кадров в ретростиле. Защитное пленочное покрытие позволяет сохранять высокое качество на протяжении долгого времени.

Фотопринтер не имеет чернильного картриджа и лотка для бумаги: изображения без сушки проявляются чуть более 40 секунд. Новинки будут доступны для покупки уже со следующего месяца либо в интернет-магазине компании, либо у официальных дилеров бренда.



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