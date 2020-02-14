Нетаньяху сделал предположение о виновнике авиаудара по Сирии

14.02.2020, 14:58, Новости дня

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью радио Хайфы заявил, что ничего не знает о ночном авиаударе по сирийской территории.

«Может быть, это были ВВС Бельгии?» – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на 12-й канал израильского телевидения.

Минувшей ночью сирийские государственные СМИ сообщили, что силы ПВО отразили ракетную атаку на Дамаск. В сообщениях утверждалось, что атакующие самолеты заходили с территории оккупированных Израилем Голанских высот.

Предыдущие удары по Дамаску были нанесены в ночь на 6 февраля.

7 февраля в Минобороны сообщили, что при отражении атаки ВВС Израиля под Дамаском под огонь сирийской ПВО чуть не попал заходивший на посадку пассажирский авиалайнер.



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