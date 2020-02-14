Обвиняемую в шпионаже Цуркан оставили под арестом

14.02.2020, 14:58, Новости дня

Первый апелляционный суд оставил в СИЗО бывшего члена правления «Интер РАО» Карину Цуркан, обвиняемую в шпионаже.

«Решение о продлении срока содержания под стражей до 14 марта оставить без изменения», – передает РИА «Новости» решение одного из судей коллегии. Это уже второе решение Первого апелляционного суда по жалобе адвокатов Цуркан, но теперь суд изменил свое мнение.

Экс-член правления «Интер РАО» была арестована в июне 2018 года. Как сообщал адвокат Иван Павлов, ее обвиняют в том, что в 2004 году она стала агентом молдавской спецслужбы.

В апреле 2015 года Цуркан получила электронную версию «проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества». В конце сентября того же года она якобы передала документ спецслужбе Молдавии.

Сама подозреваемая не признает вину.

Отметим, что дело маркировано грифом «совершенно секретно». По данным источников в энергоотрасли, Цуркан участвовала в работе по поставкам электроэнергии из РФ на Украину и с Украины в Крым в 2014-2015 годах.

СМИ сообщали, что ФСБ подозревает женщину в передаче Румынии, члену НАТО, сведений именно по этой теме. Другая версия: передача информации о проекте строительства в Турции АЭС «Аккую».

Напомним, 7 февраля Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил на пересмотр решение об освобождении из СИЗО обвиняемой в шпионаже Карины Цуркан.