«Приемлемое название». Лада Лузина прокомментировала возможное переименование станции «Дорогожичи» в «Бабий Яр»

14.02.2020, 14:54, Новости дня

Украинская писательница Лада Лузина, комментируя инициативу Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр» о переименовании станции метро «Дорогожичи» в «Бабий Яр», заявила, что для нее оба названия приемлемы. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Для меня, что «Дорогожичи», что «Бабий яр» — одинаково приемлемые, поскольку оба исторические», – призналась Лузина.

Писательница удивлена, что название «Бабий Яр» у многих ассоциируется только с трагедей. «Название местности существовало задолго до событий 1941 года», – напомнила она.

Лузина не согласилась с аргументами противников переименования, утверждающих, что новое название будет «лишний раз напоминать людям о трагедии».

«А раньше люди об этом не знали?» – удивилась она.

«Вся территория Бабьего яра от Лукьяновского кладбища до улицы Кирилловской (Фрунзе) для меня является территорией бесконечных трагедий – от расстрелов священников, зарытых на кладбище в безымянных могилах, до Куреневской трагедии. Трагедия в 41-м занимает центральное место, но она не единственная», – напомнила Лузина.

По словам писательницы, она понимает стремление людей, проживающих в «столь безрадостном месте» избегать подробностей, связанных с трагедией.

«Но так активно защищать свое право на незнание – для меня это феномен», – резюмировала она.

Идут нынче активные споры (порой переходящие в сварки) на тему возможного переименования метро Дорогожичи в Бабий яр.В… Posted by Lada Luzina on Neljapäev, 13. veebruar 2020

11 февраля Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» инициировал переименование станции киевского метро «Дорогожичи» в станцию «Бабий Яр». Инициатива связана с тем, что станция метро «Дорогожичи» расположена на исторической территории урочища Бабий Яр, где в 1941–1943 годах происходили массовые расстрелы, объясняли в мемориальном центре.

Предложение Мемориального центра будет рассмотрено на заседании комиссии по вопросам наименований, созданная при киевском городском голове.

Лада Лузина (настоящее имя – Владислава Кучерова) родилась в Киеве в 1972 году. Несколько романов и повестей писательницы из цикла «Киевские ведьмы» отмечены наградами международных литературных конкурсов. Лузина также проводит экскурсии по историческим местам Киева.