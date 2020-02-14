На Мюнхенской конференции по безопасности предложили 12 шагов для прекращения войны на Донбассе

14.02.2020, 14:54, Новости дня

Участники Мюнхенской конференции по безопасности сегодня, в день ее открытия, сделали совместное заявление «12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе». Текст обнародован на сайте мероприятия.

Предложенные действия могут создать основу для решения конфликта, помочь в реализации неотложных вопросов безопасности, гуманитарных, экономических и политических. Они также помогут снизить напряженность в отношениях между Россией и Западом и помогут построить устойчивую архитектуру взаимной безопасности в евроатлантическом регионе, включая расширение сотрудничества по уменьшению ядерной угрозы, говорится в заявлении.

Среди предложенных шагов восстановление работы Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон; расширение темы переговоров в нормандском фотрмате с включением проблемы прекращения боевых действий; расширение свободы передвижения – увеличения количества пунктов пропуска на Донбассе; розыск пропавших без вести; планирование и реализация мероприятий по разминированию.

Среди шагов в экономической сфере предлагается восстановление разрушенной инфраструктуры с участием Евросоюза и Российской Федерации; создание на Донбассе зоны свободной торговли с особым налогообложением; поддержка дорожной карты по поэтапному снятию санкций с РФ в случае выполнения инициативы; устранение радиационной опасности на Донбассе.

Предложения в политической сфере: новый диалог между евроатлантическими структурами о построении взаимной безопасности; поддержка и определение областей избирательного взаимодействия между ЕС и Россией и начало нового национального диалога по проблемам идентичности.

Заявление подписали в числе прочих председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, бывший министр иностранных дел РФ Игорь Иванов, бывший заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

Сегодня в Германии открылась 56-я Мюнхенская конференция по безопасности, в которой традиционно принимают участие мировые лидеры, представители науки и гражданского общества. В этом году в ней примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.