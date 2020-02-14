В аэропорту Одессы задержан подозреваемый в убийстве пластического хирурга в Киеве – Крищенко

14.02.2020, 14:54, Новости дня

Сотрудники Главного управления Национальной полиции Украины в Киеве 14 февраля задержали в аэропорту Одессы гражданина иностранного государства, который подозревается в убийстве врача. Об этом сообщил агентству «Интерфакс-Украина» начальник столичного главка полиции Андрей Крищенко.

«Полицейские Киева совместно пограничниками задержали в аэропорту Одессы подозреваемого в убийстве пластического хирурга, совершенного в столице 2 февраля. Он гражданин иностранного государства, после совершения убийства скрывался и пытался покинуть территорию Украины», – рассказал Крищенко.

С задержанным проводятся следственные действия, добавил он.

2 февраля на улице Саксаганского в Киеве произошло убийство. В убегавшего мужчину, несколько раз выстрелил преследователь, который затем скрылся. Преступление было снято камерой наблюдения.

Погибший – врач Андрей Сотник,1977 года рождения. Он руководил частной практикой пластической хирургии в клинике DMK Ukraine, писала «Страна».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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