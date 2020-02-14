Собчак выложила фото с голой грудью

14.02.2020, 14:51, Новости дня
Телеведущая Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина, который отмечается 14 февраля, опубликовала на своей странице в соцсети пикантный снимок.
Фотография размещена в Instagram.
На снимке, помимо самой Собчак (в центре), присутствуют еще две блондинки. По мнению интернет-пользователей, девушка слева – певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова).
«Отчаянные и отчаявшиеся», – написала Собчак.
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Публикация получила противоречивые отзывы пользователей.
Так, многие считают фотографию красивой. «Вот это фото!!! Супер!», «Какая красота!», «Впечатляюще», – пишут они.
Многие, напротив, возмущены. «Куда катится мир?» – задаются вопросом комментаторы.
Также пользователи обсуждают, у кого из девушек на фото самая красивая грудь.
Ранее Собчак раскритиковали за голое фото с книгой о Гитлере.
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