Собчак выложила фото с голой грудью

14.02.2020, 14:51, Новости дня

Телеведущая Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина, который отмечается 14 февраля, опубликовала на своей странице в соцсети пикантный снимок.

Фотография размещена в Instagram.

На снимке, помимо самой Собчак (в центре), присутствуют еще две блондинки. По мнению интернет-пользователей, девушка слева – певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова).

«Отчаянные и отчаявшиеся», – написала Собчак.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 14 Фев 2020 в 3:27 PST

Публикация получила противоречивые отзывы пользователей.

Так, многие считают фотографию красивой. «Вот это фото!!! Супер!», «Какая красота!», «Впечатляюще», – пишут они.

Многие, напротив, возмущены. «Куда катится мир?» – задаются вопросом комментаторы.

Также пользователи обсуждают, у кого из девушек на фото самая красивая грудь.

Ранее Собчак раскритиковали за голое фото с книгой о Гитлере.