Мнение: Разделение повесток

14.02.2020, 14:50, Разное

Сообщают, что отставка Суркова https://colonelcassad.livejournal.com/5592311.html не была принята https://tricolor-center.ru/stati/26808-surkov-ostayotsya-kuratorom-ldnr-podkontrolnye-emu-kanaly-nazvali-novuyu-dolzhnost.html. И теперь Козак будет отвечать за Украину и переговоры с ней, а Сурков только за ЛНР и ДНР.

1. Если все так, как пишут, то заявление об отставке Суркова оказалось идентичным ситуации с Гончаруком, который через подобный демарш и сопровождавшую его медийную компаний, пытался добиться изменения/сохранения своей аппаратной роли. В случае с Гончаруком это были слитые пленки с компроматом, в случае с Сурковым это было усиление Козака.

Есть вариант, что слухи об отставке распространяет сам Сурков, чтобы добиться укрепления своего положения через прямую апелляцию к Путину, как это к примеру делал недавно Гончарук на Украине. Ну и стоит также напомнить, что Сурков один раз уже уходил, чтобы потом вернуться (хотя в СК РФ тогда уже потирали руки в предвкушении), так что не спешите его хоронить. (с) 25.01.2020

2. Само разделение достаточно примечательно, так как оно подчеркивает, что де-факто ДНР и ЛНР давно уже не Украина, а скорее непризнанный аналог Южной Осетии и Абхазии, которыми тот же Сурков и так занимался. Скорее всего такое символическое разделение повесток "внутриукраинского вопроса" (если оно де-факто будет произведено) связано с признанием очевидного факта о недоговороспособности шайки Зеленского и стоящих за ним олигархических групп, что наглядно показали заявления и действия Киева (по изменения в Конституции Украины, выполнению Минских соглашений, ситуации с амнистией, с водой в Крым и т.д., включая требования выдать Украины унитазы), а также провальный итог Нормандского формата (разговоры о том, что весной следующий саммит не состоится идут уже сейчас). Тот самый, уже хорошо знакомый по шоколадному фюреру тупик.

Интеграция ЛДНР с РФ очевидно продолжится (полагаю, что как с Сурковым, так и без него), причем темпы скорее всего ускорятся (паспорта, правовое поле, экономические процессы). С другой стороны — проблемы в социалке, низких темпах экономического развития, неээфективности управленческих решений, они никуда в ЛДНР не делись, что в числе прочего связано и с той кадровой политикой, которая проводилась на Донбассе при Суркове и его креатурах. Ну и про фактор украинского олигарха Курченко и ВТС, сформировавшийся в те же годы, также забывать не следует.

В общем, подождем официального комментария из Кремля.

Источник: Colonel Cassad



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