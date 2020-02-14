Путин обновил состав оргкомитета по подготовке к 75-летию Победы

14.02.2020, 14:44, Новости дня

Президент Владимир Путин подписал распоряжение, которым обновил состав организационного комитета по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В обновленный состав комитета включены вице-премьер – руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко, министр культуры Ольга Любимова и министр здравоохранения Михаил Мурашко, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Однако из оргкомитета исключили бывшего вице-премьера Константина Чуйченко и экс-главу Минздрава Веронику Скворцову, при этом бывший министр культуры, а ныне помощник президента Владимир Мединский в комитете остался.

Ранее в Минобороны раскрыли детали предстоящего парада на 9 мая в Москве.



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