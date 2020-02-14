«Шахтер» входит в рейтинг самых финансово стабильных клубов мира

14.02.2020, 14:42, Новости дня

«Шахтер» вошел в рейтинг самых финансово стабильных футбольных клубов мира по версии компании Soccerex.

Донецкий клуб занял в рейтинге 30-ю позицию, индекс финансовой стабильности «Шахтера» составляет 1,048.

Первое место в рейтинге занимает французский ПСЖ с индексом 5,318. Второй – английский «Манчестер Сити» (5,197), третья – немецкая «Бавария» (3,888).

При расчете индекса учитывались трансферная стоимость игроков, материальные активы, денежные средства, потенциальные инвестиции и задолженность клуба.

По сравнению с прошлогодней версией рейтинга «Шахтер» опустился на пять позиций.

Другие украинские клубы в первой сотне рейтинга не представлены.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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